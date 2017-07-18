"Мы по-прежнему рассчитываем на благоразумие со стороны наших американских коллег в том плане, чтобы вернуть ситуацию в правовое русло, в соответствие международному праву", — ответил он на вопрос, сколько Россия будет ждать возвращения дипсобственности до принятия ответных мер.

При этом пресс-секретарь главы российского государства отметил, что терпение России в этом вопросе истекает.

Ранее МИД России заявил об ответных мерах в случае, если США не решат проблему с российской дипсобственностью. Таким образом в МИДе РФ прокомментировали встречу заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США Томаса Шеннона.

"Был продолжен поиск развязок накопившихся проблем, в том числе связанных с противоправным изъятием прежней администрацией Б. Обамы принадлежащей России недвижимости в США. С российской стороны подчеркивалось, что если Вашингтон не устранит этот и другие раздражители, включая продолжающееся создание препятствий для деятельности наших дипломатических учреждений, за нами на основе принципа взаимности остается право на ответные меры", — говорится в сообщении.