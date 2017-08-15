Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины Геннадия Лемешко по подозрению в подготовке к диверсиям. Украинца задержали 12 августа, однако в ФСБ сообщили об этом только сейчас, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс".

В ФСБ утверждают, что Лемешко является сотрудником Службы безопасности Украины и находился в Крыму с заданием устроить диверсию в районе трассы Судак — Новый свет.

В Крыму, как утверждают в спецслужбе, Лемешко собирался спилить линии электропередачи, устроить поджог в лесу и спровоцировать обвал пород рядом с автодорогой. При задержании у него нашли две тротиловые шашки, гранату, емкости с горючей смесью, пилу и фотоаппарат.

Суд арестовал Лемешко до 13 октября по статье о незаконном изготовлении взрывчатки. Информация о деле по статье "Диверсия" в материалах суда отсутствует.

По данным ФСБ, Лемешко участвовал в боевых действиях на востоке Украины на стороне украинской армии и был старшим разведчиком в одной из воинских частей.