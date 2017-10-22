Литовский центр исследования геноцида жителей и сопротивления начал предавать огласке сообщения агентов КГБ, пишет lrt.lt.

В них — отчеты о деятельности литовских эмигрантов, промышленный шпионаж, Католическая церковь, информация о людях, которых советская власть считала опасными для своей идеологии. Возможно, публикации этих сообщений помогут обществу лучше понять, как действовала сеть агентов КГБ.

Из уже опубликованных документов ясно, что КГБ особенно интересовался литовскими эмигрантами в США и Канаде.

К примеру, агент "Светлов" в июле 1981 г. информирует своих оперативников о создании кафедры литуанистики в Иллинойсском университете. В сообщениях агента "Короля" постоянно описывается деятельность литовских эмигрантов в США, общественных деятелей и организаций. Агент "Шарунас" предоставил отчеты о печатных изданиях эмигрантов.

Отчеты шпионов на сайте центра будут выкладывать до лета следующего года. Планируют опубликовать доносы нескольких сотен агентов КГБ.