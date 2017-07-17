В литовской деревне Алитус, которая находится у города Алитус, устанавливают памятник эмигрантам. Автор идеи — алитусский пенсионер Вацловас Янкаускас, который на своем садовом участке устроил музей камней.

На участке в 18 соток от массы камней и памятников уже становится тесно. Там стоит памятник воевавшим в Афганистане литовцам, в память погибшим за свободу Литвы, безвинно убиенным в годы войны и послевоенные годы. Недавно настоятель освятил памятник спасавшим евреев. Памятники делает кузнец Кястутис Лукштас, а идеи представляет и камни находит сам Янкаускас.

"Много людей уехало, в основном ради лучших материальных условий. Деревни исчезают, дома разваливаются, строят только дома эмигрантов — тех, кто там зарабатывает, а сюда привозит заработанное. У других нет денег чтобы крышу перекрыть или окно поменять. Печальная картина. Такое время, переходный период, но и после войны было тяжело. Нет производства, работы, нет покупательной способности, вот и все", — сказал журналистам DELFI 66-летний Янкаускас.

По его словам, памятник эмигрантом будет последним, поскольку на участке больше нет места. Памятник будет состоять из колюмени камней, которые эмигранты привезли из разных стран. На памятнике появится такой текст: "В каком бы ты краю не обосновался, уважай тот край и люби свой".

Местный настоятель Ляонас Якимавичюс предложил разместить стрелы мира, направленные на разные континенты. В садоводческом товариществе Nemunas бывший механик Янкаускас живет уже 11 лет. За это время луг с ямой превратился в музей камней. Сюда на экскурсию приезжают учителя с детьми, пенсионеры и эмигранты. Янкаускас рассказал, что эмигранты часто привозят детей, которые не говорят по-литовски.

По словам собеседника, родители хотят, чтобы их дети-эмигранты вернулись, но сами понимают, что здесь им нечего делать. В усадьбе Янкаускаса есть и памятник литу. "Я очень переживаю из-за лита, евро привел нас к нищете, вы представьте, какие сейчас цены — раньше товар стоил лит, а сейчас такой же — 2 евро", — сказал пенсионер.

В доме Янкаускаса висит портрет президента Дали Грибаускайте и его фотография с главой страны. Он был приглашен в президентский дворец, где 16 февраля награждали людей, которые придумали самое интересное празднование Дня государства. Янкаускас получил в подарок от президента флаг, а ей подарил железную розу.

"Я сказал: В Великобритании была железная леди Маргарет Тэтчер а в Литве железная леди — президент Грибаускайте", — рассказал собеседник. Он поцеловал президенту руку, это и было запечатлено на фото.

В Музее камней висят памятные доски, свидетельствующие о том, что сюда приезжал правозащитник Кястутис Чилинскас, депутаты. Особое внимание уделяется европарламентарию Роландасу Паксасу, который посадил здесь дуб.

"Здесь сидела Ингуте Паксайте, такая вся высохшая, а с ней президент Паксас. Ну что ты с ней сделаешь — не ест, но когда я сказал ей, что ножка должна быть, и ляжка, и попка, Пакас и сказал дочери: "Вот-вот, слушай, что Вацловас говорит", — смеясь, рассказал Янкаускас, и сказал, что у него Паксайте пробовала сало.

У Янкаускаса есть книга посетителей музея, которую он ведет уже 10 лет. Каждый гость ставит подпись, а Янкаускас фотографирует его на память. Мэрия внесла Музей камней в список местных достопримечательностей.