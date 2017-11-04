6 ноября Литва представит послам стран-инвесторов план поддержки Украины. Если новый "план Маршалла" будет реализован, годовой рост украинской экономики может составить 6-8 процентов.

Об этом в субботу, 4 ноября, сообщили вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, а также пресс-служба председателя комитета Верховной рады по иностранным делам Анны Гопко, которая сослалась на письмо посла Украины в Литве Владимира Яценковского.

Инициированный Вильнюсом план поддержки Украины будет представлен послам США, Канады, Японии и стран ЕС. Ожидается, что, если эта инициатива будет реализована и ежегодные инвестиции в реальный сектор украинской экономики составят 5 миллиардов долларов, то ВВП страны сможет расти на 6-8 процентов в год.

Ранее европейские политики, в частности депутат германского бундестага Карл-Георг Велльман, заявляли, что на дальнейшую финансовую поддержку Киева европейские парламентарии согласятся только при полной уверенности в том, что будут проведены необходимые реформы, а предоставленные деньги не будут разворованы.

В Европарламенте считают, что план, рассчитанный на 2017-2020 годы, должен включать в себя программы помощи в военной, гуманитарной и экономической сферах, продвижение демократических реформ и поддержку европейской и евроатлантической интеграции.