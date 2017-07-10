В Литве в Жемайтийском национальном парке снесут принадлежащие Музею холодной войны в Плунгском районе строения советской ракетной базы. Это связано с тем, что не нашлось средств на приведение зданий в порядок и приспособление их к деятельности с познавательными целями.

Всего парк намерен снести порядка десяти зданий. Заместитель директора Жемайтийского национального парка Гедрюс Норвайшас утверждает, до сих казармы в музее не экспонировались, хотя иногда здесь проводили экскурсии. Здания в данный момент находятся в аварийном состоянии. Находящийся на площадке запуска ракет музет будет работать и дальше.

"Проблема с их (казарм) экспонированием в том, что нужны большие инвестиции, с функциональной точки зрения, мы не находим для них использования. Другой момент в том, что мы обещали там оборудовать школу природы, но со сменой власти было сказано, что нам такая школа не нужна. А со зданиями нужно что-то делать, поскольку они становятся опасными, осыпаются стены. Большую часть зданий мы снесем, в будущем планируем оставить лишь ознакомительную тропу со стендами, на которых будет показано, как они выглядели", — сказал агентству BNS Норвайшас.

На работы предусмотрено выделить 60 000 евро, но точная цена станет известна после того, как найдут подрядчика. Норвайшас опасается, что цена может вырасти, поскольку придется сносить здания и перенести электротрансформаторную.

Музей холодной войны — единственная экспозиция в Европе, которая находится на территории одного из первых в Советском союзе бывшего ракетного комплекса шахтного базирования. Строительство ракетной базы было окончено в конце 1962 году. На строго охраняемой территории были оборудованы четыре шахты, в которые были помещены ракеты "Р-12". Их высота с головкой составляла 22 метра. Советские войска покинули Плокштине в июле 1978 года.