В Литве ученики тельшяйской гимназии им. Жемайтес поделились материалами урока, который им преподавала учитель религии. В материалах рассказывается о геях-каннибалах, педофилах. Сама учитель говорит, что нельзя от детей скрывать правду.

Литовским гимназистам на уроке рассказали, что практически все серийные убийцы, которые были каннибалами, были геями. Кроме того, по данным представленным учителем, 40% случаев педофилии также связаны с гомосексуализмом. Учитель рассказала ученикам и о садомазохизме, и от ом, что якобы 90% геев занимаются фистингом.

Директор гимназии Жидрунас Желнис сказал DELFI, что будет выяснять ситуацию. По его сведениям, фотографии настоящие, они сделаны 10-классниками на уроке религии. "Надо выяснить, что там было, в каком контексте и т.д.", — сказал директор.

Учитель религии Лорета Раудите давно работает в гимназии. С ней директор еще не говорил, но заметил, что до сих пор никаких проблем с ней не было.

Порталу DELFI Раудите сказала, что все это не ее выдумка: она представила информацию, которую нашла в переведенных на литовский язык брошюрах доктора Пола Кэмерона из Института семейных исследований (Family Research Institute).

Она сказала, что представила школьникам только ту информацию, которая ее потрясла. Раудите не смогла вспомнить, где взяла эти брошюры, упомянув, что, скорее всего, на каком-то семинаре.

Учительница сказала ученикам, что причины такого поведения не исследованы — это может быть последствием пропаганды или контактов с гомосексуалистами, а может последствие детских травм или что-то врожденное. Раудите заметила, что у нее был гомосексуальный ученик, они хорошо ладили. Она пояснила, что не разжигает рознь, просто пробует взглянуть на "этих людей" сквозь призму христианства.

"Это сложно осознать не только здравым умом, это никаким умом осознать невозможно. Такого учителя нужно держать на большом расстоянии от детей, очень хочется узнать, что думают руководство гимназии и ее учредитель, когда детям рассказывают о "геях-каннибалах".

И если, только подумайте, если, хоть один из этих 10-классников гомосексуалист? Если это не доведение до суицида, то я не знаю, что этот такое. Это такой скандал, что в Тельшяй должны лететь головы, и не одна", — написал в фейсбуке известный литовский журналист Андрюс Тапинас. Он сравнил ситуацию с кадыровской Чечней, где, как сообщают, якобы ведется расправа с гомосексуальными людьми.

"Материалы, представленные учителем тельшяйской гимназии — не имеет ничего общего с религией, этикой и образованием вообще. Ученикам навязывают выдуманные факты, характерные для системы образования советского времени, в их основе лежит ложь, неверные факты и враждебность к другим. Это создает страхи, атмосферу недоверия, что уже говорить об эмоциональной защите детей. Сложно поверить, что такие уроки проходят в стране ЕС в 2017 году", — сказала DELFI депутат Аушрине Армонайте, которая выразила надежду на решительные действия руководителей школы.