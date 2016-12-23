Речь идет о самолете авиакомпании Afriqiyah Airways, на борту которого находится 118 человек. Самолет совершал внутренний рейс в Ливии из города Сабха в Триполи. По данным сотрудников мальтийского аэропорта, в самолете находится два захватчика, сообщает Associated Press.

Hijacked Afriqiyah Airways flight diverted to Malta https://t.co/bEAPwrpZts pic.twitter.com/Haor9Zr09n

— Flightradar24 (@flightradar24) December 23, 2016

Один из угонщиков угрожал взорвать самолет с помощью гранаты. Он называет себя сторонником бывшего главы Ливии Муаммара Каддафи и обещает освободить пассажиров и команду корабля, если будут выполнены его требования. При этом не сообщается, какие требования выдвинул угонщик.