В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что украинская сторона без предупреждения прекратила подачу на ее территорию воды с Западной фильтровальной станции. Об этом передает "Луганский информационный центр" со ссылкой на пресс-службу предприятия "Лугансквода".

По информации портала, ЛНР полностью рассчиталась с киевскими властями за воду, поставленную с Западной фильтровальной станции под Лисичанском, находящейся под контролем украинских сил. В Киеве утверждают, что причиной стала авария, но в "Луганскводе" заявили, что никаких официальных подтверждающих этот факт документов предоставлено не было.

Вода с указанной станции поступает в города Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск, сообщает Lenta.ru.

В начале декабря 2016-го представитель ЛНР на переговорах в Минске рассказал, что Киев значительно сократил подачу воды в регион. В ноябре украинские власти пригрозили отключить водоснабжение республики из-за ее долгов.