"Наша разведка продолжает фиксировать активизацию иностранных наемников на линии соприкосновения, среди которых отмечены группы снайперов", — заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко. По его словам, в большинстве случаев ими являются женщины из Латвии, Литвы и Польши.

Ранее Марочко сообщал, что украинское командование перебросило в зону так называемой "АТО" несколько сотен наемников из Канады, Прибалтики, Польши и Грузии, а также о том, что наемники обучают военнослужащих ВСУ диверсионно-разведывательной, минно-подрывной деятельности и тактике ведения боя в городских условиях.

А в ДНР заявили, что в Мариуполе разсметился "Исламский батальон" Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуарда Басурина, "нами выявлено прибытие в Мариуполь исламского батальона в количестве до 500 человек, который будет действовать в зоне ответственности 36-й отдельной бригады морской пехоты. Батальон дислоцируется на улице Бахчиванджи. Куратор батальона — командир роты национальной гвардии Украины майор Карпенко".

Басурин добавил, что в задачи подразделения входят охрана складов с ракетно-артиллерийским вооружением и взятие под контроль Мариупольского порта, который, по словам Басурина, стал базой для осуществления незаконной торговли вооружением и боеприпасами, в том числе химическими, со странами Ближнего Востока, передает Донецкое агентство новостей.