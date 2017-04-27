В центре Лондона, недалеко от здания парламента и правительственного квартала Уайтхолл полиция арестовала вооруженного ножами мужчину. Согласно Скотленд-ярду, арестованного подозревают в намерении осуществить теракт.

Свидетель произошедшего сообщил, что видел лежащие на земле два ножа, один из них — большой кухонный нож, используемый для резки хлеба. Вскоре в информационных агентствах появились фотографии задержания. Лондонская полиция сообщила, что в ходе инцидента никто не пострадал. Вскоре на место происшествия прибыли криминалисты.

В районе Уайтхолл введены повышенные меры безопасности после нападения 22 марта на Вестминстерском мосту. По словам корреспондента Би-би-си, ситуация в этом районе, где обычно множество туристов, остается нормальной.

Как сообщил Скотленд-ярд, задержание было проведено на основании закона о борьбе с терроризмом; мужчина, которому примерно 25-30 лет, находится в полицейском участке южного Лондона. Он подозревается в ношении холодного оружия и подготовке террористического акта. "Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом продолжают расследование. В результате этого ареста какой-либо непосредственной угрозы публике нет", — заявил представитель полиции.

"Мужчина был задержан в ходе операции, которую проводил отдел по борьбе с терроризмом Скотленд-ярда", — сообщает с места событий корреспондент Би-би-си Джун Келли. — Полицейские, получив информацию от спецслужб, задержали его в районе Уайтхолл. Мужчина был обыскан и арестован. Пока нет данных о его национальности или каких-либо сведений о его жизни".

Инцидент произошел недалеко от резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, но как сообщается, премьер Тереза Мэй этот день провела в графстве Дербишир, встречаясь с избирателями в ходе предвыборной кампании.