По данным народной милиции самопровозглашенной ЛНР, взрыв произошел в ночь на 1 августа в парке Дружбы народов. Взрывное устройство было закреплено на фигуре, символизирующей ополченца. Она получила серьезные повреждения. Пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет.

В заявлении главы ЛНР Игоря Плотницкого сказано, что "многократно показав свое бессилие на поле боя, за столом переговоров и в организации блокады, киевский режим занялся единственным делом, которое у него пока получается, — крушить памятники. И что самое отвратительное: действуя по методичкам ИГИЛа, Киев вовлекает в террористическую деятельность детей".

Плотницкий на своем сайте призвал всех жителей ЛНР сплотиться, быть бдительными, а также сообщать на горячую линию о подозрительных людях и предметах.

Ранее памятник уже подвергался покушению со стороны неизвестных. В ночь на 1 сентября 2016 года злоумышленники подорвали монумент, в результате чего незначительные повреждения получила скульптура казака-ополченца. Вскоре памятник был восстановлен.

Торжественная церемония открытия памятника, в которой принял участие глава ЛНР Игорь Плотницкий, состоялась 12 мая 2015 года, в День ЛНР.