Погибшие были опознаны как 18-летняя Миция Мендоса Коррал и 17-летняя Кларисса Моркеко Миранда. Старшая из девушек училась на юридическом факультете, младшая в этом году должна была закончить школу.

По информации Diaro, подруги приехали на скачки, которые были организованы неподалеку от взлетно-посадочной полосы 25 марта. Девушки вышли на полосу, чтобы сделать несколько фотографий на сотовые телефоны. Из-за шума они не услышали звук снижающегося самолета, а пилоту не удалось избежать столкновения. Крыло снесло девушкам головы.

Издание La Voz публикует селфи, на котором подруги запечатлены в последние секунды жизни.

Una avioneta mata a dos jovencitas que se tomaban fotos en una pista de aterrizaje https://t.co/GiW1pA2Wre

— Proceso (@revistaproceso) March 27, 2017



