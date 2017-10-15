"Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи", — сказал Мачеревич.

Ранее в СК России опровергли заявления польской комиссии о следах взрыва на крыле самолета Качиньского.

10 апреля 2010 года президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть руководства страны направлялись на траурные мероприятия в Катыни. При заходе на посадку рядом с военным аэродромом Смоленск-Северный самолет потерпел крушение. 88 пассажиров и восемь членов экипажа, находившиеся на борту, погибли.