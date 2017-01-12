Минобороны России опровергло появившиеся в американских СМИ заявления источников в Пентагоне об усилении группировки в Сирии. В Минобороны РФ объяснили прибытие на сирийскую базу Хмеймим четырех новых самолетов плановой ротацией.

О наращивании российского военного присутствия в Сирии американский телеканал Fox News. Два американских чиновника заявили телеканалу о переброске 9 января на базу Хмеймим четырех штурмовиков Су-25. Один из источников уточнил, что самолеты сделали остановку в Иране для дозаправки на пути в Сирию.

Российские военные опровергли сообщение Fox News о том, что вместо объявленного Владимиром Путиным сокращения группировки в Сирии происходит увеличение военного присутствия.

Официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что поручение Путина выполняется, а сообщения о наращивании российской группировки в Сирии назвал "примитивной пропагандистской уткой".

Он напомнил, что в Североморск возвращаются корабли Северного флота России, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", о чем Fox News, "как и практически все мировые СМИ", сообщал в своих новостях.

В Минобороны уточнили, что на авиабазу Хмеймим были переброшены четыре штурмовика Су-25, но произошло это в рамках плановой ротации. Шесть бомбардировщиков Су-24 были отправлены в Россию. Кроме того, в ближайшее время с территории Сирии спланирован вывод других летательных аппаратов, а также летного и инженерно-технического состава.

"В пункт постоянного базирования Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного Флота, в состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам" — говорится в сообщении.

По словам генерала Конашенкова, авиабазу Хмеймим в провинции Латакия покинули первые шесть бомбардировщиков Су-24. То, что из России на базу прилетели четыре новых штурмовика Су-25, представитель минобороны назвал "плановой ротацией авиатехники", анонсировав продолжение "вывода части российских летательных аппаратов".

12 самолетов Су-25СМ были переброшены в Сирию в сентябре 2015 года в рамках создания там по просьбе официального Дамаска авиационной группировки для борьбы с исламистами. Штурмовики были возвращены в Россию в марте 2016-го.

В конце декабря Владимир Путин распорядился сократить группировку в Сирии. 6 января начальник генштаба Валерий Герасимов объявил о начале сокращения группировки, отметив, что первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы, в том числе крейсер "Адмирал Кузнецов".