В Москве при попытке провести пикет у здания Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) задержан активист Ильдар Дадин. Ранее он был осужден за многократные нарушения на митингах, сообщает Republic.Ru со ссылкой на "Интерфакс".

Дадин отказался предъявить документы сотрудникам полиции, после чего был сопровожден в полицейский автомобиль, поясняет агентство.

Активист требовал отправить в отставку главу УФСИН Карелии Александра Тереха, его заместителя Алексея Федотова и начальника ИК-7, в которой отбывал срок Дадин, Сергея Коссиева.

Дадин стал первым и единственным осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах. В 2015 году он получил три года колонии, но позже срок был снижен до двух с половиной лет. В ноябре 2016 года активист заявил о пытках в колонии ИК-7 в Карелии. По итогам проверки в Следственном комитете России и ФСИН заявили, что его слова не подтвердились.

Дадин вышел на свободу 26 февраля, после того, как 22 февраля Верховный суд отменил его приговор. Ранее Конституционный суд РФ признал наступление уголовной ответственности лишь на основании неоднократности правонарушения противоречащей Конституции.