В Москве в одном из колледжей 18-летний студент убил 44-летнего педагога, после чего сделал селфи на фоне окровавленного трупа и совершил самоубийство. Рядом с трупами найдены нож и электропила.

Преступление совершено в Москве на Гвардейской улице в образовательном учреждении "Западный комплекс непрерывного образования" (бывший политехнический колледж N42). Колледж был образован путем слияния двух профессиональных лицеев и ПТУ.

Днем 1 ноября на третьем этаже в одном из кабинетов колледжа "обнаружены тела преподавателя 1973 г.р. и учащегося 1999 г.р. с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений в области шеи", сообщает официальный сайт ГСУ СК Москвы.

Как пишет "Московский комсомолец", во время перемены студент Андрей Емельянников убил ножом преподавателя ОБЖ Сергея Данилова, а затем ранил себя и умер. Все свои действия студент снимал на камеру и выкладывал в соцсеть.

Труп преподавателя ОБЖ (основ безопасной жизнедеятельности) с перерезаным горлом обнаружила преподаватель по спецдисциплинам, которая зашла в кабинет. Тело студента нашли позже в дальнем углу аудитории под партой. В классе на полу лежали электропила и нож. У погибшего педагога остались двое детей.

Также стало известно, что Емельянников сделал селфи на фоне убитого им преподавателя и разместил фотографии на своей странице во "ВКонтакте". На снимках видно тело мужчины в луже крови, а также окровавленный нож и руки студента. Сам студент при этом улыбался на камеру. В настоящее время аккаунт в соцсети заморозили.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству ТАСС, что ранее между студентом и преподавателем произошел конфликт. В результате 18-летний юноша несколько раз ударил 44-летнего мужчину ножом, а потом покончил с собой. В сообщении следственного ведомства версия об убийстве и самоубийстве не фигурирует.

Как сообщают коллеги убитого, он был классным руководителем убийцы. Студент прогулял две недели, а когда явился, преподаватель пригрозил ему отчислением.