В Москве полиция вечером 23 февраля задержала несколько десятков участников и гостей антивоенного музыкального фестиваля "Дезертир-фест", проходившего недалеко от станции метро "Волжская".

Фестиваль проходил в подвале на улице Шкулева в районе станции метро "Волжская". Фестиваль проходил под лозунгом "Против милитаризма, капитализма и фашизма!". Среди его участников были заявлены группы "Аркадий Коц", "Бригадир", "Политзек" и "Пролетарий".

Очевидцы утверждают, что полиция заблокировала вход в помещение, где проводился фестиваль, и заявила, что намерена проверить у всех собравшихся документы. Причиной прибытия правоохранителей стал чей-то звонок о том, что по соседству якобы собирается какая-то подозрительная группировка. В качестве причины задержания собравшихся полиция указала драку, якобы произошедшую на фестивале. При этом очевидцы говорят, что никто из тех, кто присутствовал на фестивале, никакой драки и ничего похожего на нее вспомнить не смог.

На странице фестиваля в социальной сети "ВКонтакте" его организаторы заранее предупреждали потенциальных гостей, что "правые радикалы настроены сорвать концерт и напасть на его посетителей". Кроме того, они не стали указывать точное место проведения фестиваля, сообщив только время и место сбора — станцию метро "Волжская".

О задержании участников фестиваля сообщило на своей странице в "Фейсбуке" движение "Левый блок", выступившее одним из организаторов мероприятия. Факт задержаний подтверждает и "ОВД-Инфо" со ссылкой на гостей фестиваля и музыкантов.

По информации издания, задержаны не менее 60 человек, в том числе, группа "Бригадир" в полном составе и группа "Пролетарий". Гитарист группы "Бригадир" Сергей Аркадьев рассказал изданию "Медиазона", что к месту фестиваля приехали четыре автозака.

По данным издания "Медиазона", "Дезертир-фест" проводится второй год подряд, его организаторы и участники выступают за отмену воинской обязанности. Сероприятие проходило под лозунгом "Против милитаризма, капитализма и фашизма!".