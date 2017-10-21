Полиция Мюнхена задержала подозреваемого в нападениях с ножом на прохожих, которые произошли в центре города в субботу утром.

О поимке подозреваемого сообщается на сайте Bild. Источник сообщения и какие-либо подробности не указываются.

Reuters сообщает, что в ближайшее время полиция проведет пресс-конференцию по поводу атаки и ее последствий.

Утром в субботу мужчина с ножом ранил нескольких человек на мюнхенской площади Розенхаймерплац недалеко от исторического центра. После череды атак нападавший скрылся. Полиция рекомендовала жителям не покидать домов, началась поисковая операция.

По уточненным данным, ножевые ранения получили пять человек, их жизни вне опасности. Мотив нападавшего выясняется.

Нападения с ножами — один из шаблонов терактов, которые получили распространение в последнее время. Они не требуют сложной организации и поиска оружия нападения. Также террористы используют автомобили, стремясь задавить как можно больше людей.