По информации телеканала NRK, бомба была обнаружена во вторник, 11 апреля, рано утром. "Мы задержали одного человека, еще шесть человек, проживающих в этом районе, были эвакуированы", — говорится в сообщении местной полиции.
Службы правопорядка не приводят никаких подробностей по поводу предмета, вызвавшего подозрения, и обстоятельств его обнаружения. При этом в комментариях отмечается, что ситуация была признана настолько серьезной, что саперов решили вызвать из столицы государства.
Район обнаружения предполагаемой бомбы оцеплен. Эвакуированных жителей разместили в безопасных убежищах, а тех горожан, чьи дома располагаются дальше от места происшествия, проинструктировали на предмет безопасных зон и порядка перемещения.
Репортеры передают с места событий, что обстановка в Порсгрунне остается спокойной, несколько патрульных держат оцепление. Всего блокированы четыре здания, в том числе церковь и два жилых дома. В каком из зданий находится бомба, не уточняется.
Как сообщалось, после теракта в Стокгольме 8 апреля, унесшего жизни четверых и покалечившего 15 человек, в Норвегии были усилены меры безопасности. Полицейские патрулируют улицы с автоматами и другими видами оружия дальнего и ближнего боя.
В субботу вечером в центре Осло был обнаружен подозрительный предмет, похожий на бомбу. Сотрудники служб безопасности решили не рисковать и произвели дистанционный подрыв с помощью робота. 17-летний россиянин, который был задержан в тот же день со взрывчаткой, отправлен под арест на две недели.
Как передает BBC, после этих событий спецслужбы Норвегии подняли уровень террористической угрозы. Теперь нападение "вероятно", а не "возможно", отмечают в Осло. Уровень угрозы будет оставаться повышенным в течение двух месяцев. В Норвегии полагают, что недавние нападения во Франции, Германии, Великобритании, России и Швеции могут спровоцировать подражателей.