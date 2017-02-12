Высокий ночной прилив погрузил в воду более 200 из 240 дельфинов-гринд, выбросившихся 11 февраля на берег мыса Фаруэлл в Новой Зеландии. Остальных добровольцы надеются отправить в море при следующем приливе. Об этом сообщил представитель природоохранного ведомства страны Херб Кристоферс.

"У нас на берегу было 240 гринд вчера днем, и мы опасались, что в итоге будет 240 мертвых дельфинов утром. Однако они спаслись сами, когда пришел прилив, иначе говоря, им удалось выплыть в море", — рассказал он Reuters.

Оказавшиеся в воде животные пока остаются на мелководье в бухте Голден-Бей и не уходят на большую глубину. Прибывшие утром на мыс Фаруэлл добровольцы-спасатели надеются помочь остающимся на берегу 17 живым гриндам уйти в океан во время предстоящего около полудня нового прилива, передает ТАСС. "У нас уже достаточно добровольцев, чтобы справиться с этой задачей", — подчеркнул Кристоферс. Вес дельфина-гринды — в среднем 800 кг, и снять его с берега не так просто.

Нынешний инцидент с массовым выбросом дельфинов на берег стал одним из самых больших в истории страны. В ночь с 9 на 10 февраля на берег мыса Фаруэлл, расположенного на северной оконечности новозеландского острова Южный, выбросились 416 гринд. Более 300 из них погибли в пятницу днем. В субботу к тому же месту подошла новая стая, и во время высокого прилива спасатели сумели вывести к ней на глубину почти 80 ослабленных животных. Однако в тот же день на берег в расположенном неподалеку районе выбросилась еще одна большая стая гринд — 240 животных.

В минувшие дни на мыс Фаруэлл приезжали сотни людей, они укрывали гринд кусками ткани и поливали их водой, чтобы уберечь от солнечных лучей. Из-за наплыва желающих помочь животным на местных дорогах возникли большие пробки.

В 1918 году около тысячи гринд выбросились на побережье островов Чатем, а в 1985 году 450 животных выбросились на берег острова Грейт-Барриер.