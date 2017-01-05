Авария произошла 4 января около 8:30 по местному времени. Поезд двигался с небольшой скоростью — 15 миль в час (около 24 км в час), но, по данным очевидцев, скорость поезда превышала норму.

Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был остановиться перед буфером, но не сделал этого. Буфер предназначен для торможения и амортизации ударных усилий, возникающих в составе при движении поезда.

В момент аварии в поезде находились порядка 600 пассажиров. Медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на месте, в госпитализации никто не нуждается. Самой серьезной травмой назвали перелом ноги. На месте аварии работают экстренные службы.

Авария создала перебои в движении пригородных поездов Нью-Йорка.