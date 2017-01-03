Преступники знали, что в этот момент основные силы полиции были брошены на обеспечение безопасности на улицах города, где проходили массовые гуляния.

Полиция Нью-Йорка разыскивает троих мужчин, которые похитили из ювелирного магазина драгоценности на сумму примерно шесть миллионов долларов США. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал NBC.

Своё дерзкое преступление злоумышленники совершили примерно за час до наступления 2017 года — в этот момент основные силы полиции были брошены на обеспечение безопасности на улицах города, где проходили массовые гуляния.

Свои рюкзаки преступники набили кольцами, бриллиантами, ожерельями, прихватив также 18-каратный золотой браслет, а после беспрепятственно покинули здание.