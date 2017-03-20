Несколько человек задержаны в ходе демонстрации против полицейского насилия в столице Франции. В конце акции люди в масках атаковали полицейских, которые применили слезоточивый газ.

По данным полиции, около 7500 человек приняли участие 19 марта в демонстрации против полицейского насилия. В целом акция в Париже прошла мирно, однако произошло несколько небольших стычек демонстрантов со стражами порядка, два жандарма получили легкие ранения. Временно были задержаны одиннадцать человек, передает агентство dpa.

Уже под конец демонстрации несколько сотен молодых людей в масках стали бросать зажигательные снаряды в сторону полицейских, они также разбили витрины нескольких банков. В ответ полиция применила слезоточивый газ.

Шествие протянулось от площади Нации на востоке французской столицы до площади Республики в центре города. Участники акции скандировали лозунги "Полицейские везде, справедливости — нигде" и "Зиед, Буна, Тео, Адама — не забудем, не простим" — в последнем перечисляются имена самых известных жертв полицейского насилия во Франции.

Это уже вторая массовая демонстрация в Париже против злоупотребления полномочиями блюстителей порядка, инициированная родственниками жертв насилия. К участию в шествии граждан призывали профсоюзы, антирасистские и правозащитные организации, левые партии.

Последним поводом для протестов стало жестокое задержание в феврале этого года 22-летнего чернокожего мужчины по имени Тео в парижском предместье Оне-су-Буа, после которого он оказался в больнице. Ранее насильственные действия французских полицейских не раз приводили к смерти людей.

Так, в 2016 году 24-летний Адама Траоре скончался после задержания полицией в Бомон-сюр-Уаз в 32 километрах севернее Парижа. 15-летний и 17-летний подростки Зиед Бена и Буна Траоре из парижского пригорода Клиши погибли в трансформаторной будке, убегая от полиции в 2005 году.