В Париже в штаб-квартире МВФ произошел взрыв

Foto: AP/Scanpix В штаб-квартире Меж­ду­на­род­ного валютного фонда в Париже произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел при открытии конверта. При взрыве посылки травмы получил 66-летний сотрудник. Подробности уточняются, на месте работает полиция, сообщает РИА "Новости".

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