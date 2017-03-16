При взрыве посылки травмы получил 66-летний сотрудник. Подробности уточняются, на месте работает полиция, сообщает РИА "Новости".
В Париже в штаб-квартире МВФ произошел взрыв(1)
Foto: AP/Scanpix
В штаб-квартире Международного валютного фонда в Париже произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел при открытии конверта.
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