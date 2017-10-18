В Париже осудили и отправили в тюрьму двух воров, которые использовали довольно хитроумный способ обворовывания пассажиров, вылетающих из парижского аэропорта Бове.

Как выяснилось, один из мужчин прятался в чемодане, а его сообщник сдавал чемодан для перевозки в багажном отсеке автобуса, следующего в аэропорт. В дороге обитатель современного "троянского коня" выбирался на свободу и обшаривал сумки, забирая самое ценное. Затем он вновь прятался, а его сообщник получал чемодан с товарищем и его добычей, пишет The Local.

Парочку разоблачили после того, как один из водителей автобуса заметил движение внутри огромного коричневого чемодана. Зная о серии краж из багажа, он связался со службой безопасности аэропорта и доставил груз прямо в руки полицейским. Те не стали сразу арестовывать подозреваемых, а организовали слежку.

При обыске в чемодане обнаружили большое количество ноутбуков, планшетов, телефонов, денег и других ценностей, а также спрятавшегося человека.

Судья, рассматривавший дело, признал, что преступление было задумано и исполнено необычным способом, однако история знает подобные прецеденты.

Как сообщалось, в Таиланде сотрудника международного аэропорта на острове Пхукет арестовали после того, как уличили его в воровстве вещей из чемоданов пассажиров.