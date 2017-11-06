Два члена палаты представителей конгресса направили в ведомство запрос, в котором попросили назвать примерное количество жертв в случае военного конфликта с КНДР, сообщает Gazeta.ru.

Контр-адмирал Майкл Дюмонт от имени Пентагона ответил, что это будет зависеть от множества факторов. По его словам, в случае военных действий Пхеньян может применить химическое и биологическое оружие, что значительно увеличит жертвы. Он отметил, что единственным надежным способом уничтожить все ядерное оружие КНДР является вторжение наземных сил в страну.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поговорить с лидером КНДР Ким Чен Ыном. "Я готов пообщаться с каждым, с кем посчитаю нужным. Не думаю, что это выражение силы или слабости", — заявил он, отвечая на вопрос ведущей американской телепрограммы Full Measure Шерил Атткинсон. По словам Трампа, он "безусловно, готов" к подобной встрече, но считает, что об этом говорить еще "слишком рано".

В мае Трамп уже делал подобное заявление, не исключив встречу с Ким Чен Ыном при наличии определенных условий. Однако с тех пор наблюдается резкое ужесточение риторики между двумя лидерами. В частности, с трибуны ООН Трамп пообещал "полностью уничтожить Северную Корею", если она будет угрожать США, а позже заявил о готовности Вашингтона к применению военной силы в отношении Северной Кореи. В Пхеньяне назвали Трампа "старым психопатом", поведение которого "безумно" и пообещали США "море огня" и "конец света" в случае проведения военной операции.

Ранее в конгрессе США был представлен доклад, согласно которому электромагнитный импульс от ядерного взрыва может уничтожить до 90% населения США. Авторы доклада уверены, что КНДР, выведя свои ракеты над США, могут взорвать несколько таких бомб и создать электромагнитный импульс огромной мощности, что отключит всю энергосистему США и приведет к авиакатастрофам.