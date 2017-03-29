По мнению Ричарда, подобная стратегия должна предотвратить переход конфликтов в околоземное пространство. "Я полагаю, лучший способ предотвратить войну — это подготовиться к ней, и мы должны дать всем понять, что готовы вести войну до победы везде, включая космическое пространство", — сказал вице-адмирал.

Замглавы командования отметил, что превосходство США в военно-космической отрасли сегодня находится под угрозой со стороны России и Китая, которые успешно развивают противоспутниковое оружие. "Хотя мы не находимся в состоянии войны в космосе, нельзя сказать, что наш космос можно назвать мирным", — отметил он.

27 января начальник Космического командования ВВС США генерал Джон Хайтен заявил, что Россия разрабатывает оружие против спутников в космическом пространстве, в том числе лазеры.

Стратегическое командование Вооруженных сил США создано в 1992 году вместо упраздненного Стратегического командования ВВС. Оно объединяет стратегические ядерные силы США, систему противоракетной обороны и космические силы.