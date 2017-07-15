Мэттису задали вопрос о российском "дрейфе" члена НАТО на брифинге. Тот указал на вероятную несовместимость: "Проблема в том, насколько системы НАТО совместимы с российскими? Они никогда не будут совместимы". При этом он отметил, что оборонному ведомству США необходимо подождать и посмотреть, каким образом Турция будет использовать российские ЗРК.

На вопрос о том, одобряют ли США покупку этих систем Турцией, Мэттис подчеркнул, что это "суверенное решение" Анкары, передает РИА "Новости".

На неделе агентство Bloomberg сообщило о переговорах по закупке Турцией батарей С-400 в России. Начались они несколько месяцев назад, и Анкара собирается потратить на российские ЗРК 2,5 миллиарда долларов. Две батареи будут поставляться из России, затем производство еще двух планируется в Турции.

Позже посол Турции в РФ Хюссейин Дириоз сообщил о прогрессе в переговорах, подтвердив информацию американского агентства.

Bloomberg расценило сделку как свидетельство того, что страна отворачивается от военного альянса НАТО, который связывал Турцию с Западом более шести десятилетий. Ранее Турция уже была готова приобрести зенитно-ракетные комплексы, однако сделка не состоялась из-за позиции НАТО. Анкара также была вынуждена отказаться от планов закупить подобные системы у Китая под давлением со стороны Вашингтона.

Противоречия Турции с Вашингтоном обострились из-за поддержки США курдских боевиков в Сирии, которых Турция считает террористами, а отношения с Евросоюзом ухудшились после того, как блок выступил против поворота Турции к авторитаризму.

ЗРК С-400 "Триумф" — самая современная российская зенитная ракетная система большой и средней дальности среди принятых на вооружение. Она предназначена для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей на расстоянии до 400 километров с наведением до 72 ракет. С-400 может поражать крылатые ракеты, вертолеты и самолеты, а также баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 километров в секунду на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.