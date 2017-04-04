



Поезда через эти станции следуют без остановки.





Кроме того, на второй линии метрополитена закрыто движение на участке от станции Московская до станции Петроградская, все станции на этом участке закрыты для входа и выхода пассажиров.





"Проводится тотальная проверка и станций и тоннелей", - сообщили в метрополитене.





Ранее руководство метрополитена закрывало для проверки станцию метро "Достоевская" и переход на "Владимирскую". В настоящее время работа станции возобновлена.





Интерфакс также сообщил об эвакуации здания юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета на Васильевском острове.





Днем ранее на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв.





Вскоре после этого на станции "Площадь Восстания" было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство - по предварительной информации, самодельное, но большей мощности, чем то, что сработало в вагоне.





По последним данным, в результате происшествия погибли 14 человек, еще почти 50 пострадавших находятся в больнице.





Обеспечение безопасности метрополитена в Санкт-Петербурге нуждается в проверке, в том числе и в рамках расследования уголовного дела, которое было возбуждено после взрыва, заявил журналистам во втоврник губернатор Георгий Полтавченко. Как отметил чиновник, ежегодно на станциях метрополитена около 30-40 тысяч граждан "досматриваются дополнительно".





По его словам, ежегодно изымается достаточно большое количество огнестрельного оружия. Численность изымаемого оружия Полтавченко оценил в "несколько десятков и даже сотен единиц".