Как видно на кадрах, на улице мужчина наносит потерпевшему несколько ударов и уходит. Однако, заметив, что жертва пытается подняться, нападавший возвращается и наносит еще один удар. При этом наблюдающие за сценой прохожие даже не пытаются ему помешать. В результате мужчина беспрепятственно покинул место преступления, а пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.

По словам Белякова, инцидент произошел в пятницу, 13 октября. Днем ранее в парикмахерскую, где работал потерпевший, уроженец Узбекистана, зашел неизвестный мужчина, чтобы постричься. На следующий день клиент вернулся, заявив, что остался недовольным своей стрижкой за 200 рублей и попросил ее исправить. Однако результат исправлений мужчину также не устроил, он вытащил парикмахера на улицу и убил.

Нападавшего ищут сотрудники полиции, отметил Беляков.