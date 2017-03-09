После разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами, вызвавших аварию на расположенной поблизости АЭС в марте 2011 года, жители покинули Фукусиму. После этого заброшенный город стал удобным местом обитания для диких животных.

В апреле прошлого года сообщалось, что в префектуре Фукусима расплодились и выходят из-под контроля радиоактивные кабаны. Животные наносят вред местному сельскому хозяйству: поедают зараженную радиацией растительность. Местные охотники отстреливают их сотнями, но радиоактивные трупы кабанов уже не успевают закопать и сжигать в крематориях.

Точное количество кабанов на территории Фукусимы остается неизвестным. Однако число только убитых особей с 2014 по 2016 год выросло с трех до 13 тысяч. Ущерба местным хозяйствам (за пределами зоны отчуждения) они уже нанесли на миллион долларов.

Три братских могилы (на 600 особей каждая) в городе Нихоммацу оказались почти заполнены. Общественных земель для новых могил в префектуре почти нет. Охотники пытаются зарывать кабанов в своих садах и огородах, однако радиоактивные трупы часто выкапывают бездомные собаки.

Местные власти пошли на крайние меры: останки кабанов утилизируются с помощью крематориев — несмотря за сложности с наймом рабочих, которые должны разрубать трупы на помещающиеся в печки небольшие фрагменты. В городе Сома построили специальный крематорий для кабанов (его фильтры улавливают радиоактивные вещества) стоимостью 1,5 миллиона долларов. Однако эта установка способна переработать лишь три трупа в день.

Зона отчуждения вокруг двух пострадавших в 2011 году АЭС остается опасной для человека — уровень радиации там выше нормы в 300 раз. Несмотря на изобилие мутировавших растений и насекомых Фукусимы, сами кабаны, по словам ученых, практически не пострадали от радиации.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года. Тогда в результате землетрясения магнитудой 9,1 и последовавшего за ним цунами вышла из строя система охлаждения реакторов, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах. Из-за радиационного заражения свои дома покинули 300 тысяч человек, проживавших в окрестностях этой АЭС. Эксперты считают, что на ликвидацию последствий аварии уйдет не менее 40 лет.