Бомба была найдена во время строительных работ. Президент Белостока Тадеуш Трусколяский заявил, что опасности для жителей нет, но они могут возникнуть во время подъема и вывоза боеприпаса.
Бомбу поднимут с помощью крана и поместят на специальный автомобиль, а затем вывезут на полигон в Ожише и там взорвут.
В январе в акватории речного порта Гамбурга обнаружили 1000-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Снаряд находился на глубине семи метров. После его извлечения на поверхность спасатели приступили к обезвреживанию детонаторов.