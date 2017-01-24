Министерство иностранных дел Польши представило составленный в 2008 году документ, в котором объявлялось о переходе страны к пророссийскому политическому курсу, передает PAP.

По данным агентства, доступ к "Тезисам о политике Польши в отношении России и Украины", датированным 4 марта 2008 года и подписанным главой департамента восточной политики МИД Ярославом Браткевичем, имели четыре человека, в том числе занимавший тогда пост главы внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский. Рассекретили документ в 2015 году.

В тезисах критикуется подход, согласно которому Россия — вечный враг Польши. Авторы отмечают, что "Россия стремится к восстановлению статуса великой державы", но при этом "далека от прежних имперских амбиций".

"Относительная слабость России по сравнению с ее окружением, особенно динамично развивающимся Китаем, а также представляющим угрозу исламским югом, склоняет ее к пониманию, что при всех традиционных препятствиях Запад — самый надежный для нее партнер", — говорится в тексте, который цитирует ТАСС.

Составители указывают, что для Запада Россия представляется важным союзником в деле борьбы с серьезными проблемами, приходящими с юга, особенно с исламским радикализмом и терроризмом, а также является большим хранилищем ресурсов, которые могут экономически поддержать западный мир.

"Абстрагируясь от огромных экономических интересов Польши в России, касающихся не только энергетики, играющей важную роль в польско-российских и российско-европейских отношениях, а также взаимного культурного и интеллектуального интереса, следует обратить внимание, что оживленный диалог с РФ представляет собой большую политическую ценность для Польши", — подчеркивается в анализе МИД республики, которая рассчитывала стать "главным знатоком и интерпретатором России в западном мире".

По мнению авторов, чем больше в Польше знают о России и чем достовернее могут ее оценивать, тем сильнее Варшава сможет влиять на общую политику ЕС и всего Запада по отношению к РФ и постсоветскому пространству.

Описывая ситуацию на Украине, составители документа отмечают, что эта страна "реформируется по модели, далекой от польской и центрально-европейской", сохраняя постсоветские черты. В отношениях с Киевом предлагалось действовать прагматично и "по-дружески критично". В МИД Польши считают, что в долгосрочной перспективе Украина может не получить членства в ЕС.

Действующий глава внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский резко раскритиковал содержание тезисов. "Авторы этого документа решили, что пророссийская позиция будет своеобразным инструментом, трюком для Запада, чтобы таким образом улучшить свою репутацию", — сказал министр. Он добавил, что "Украине предлагались не пути интеграции, а псевдосвязи с Западом, фиктивная интеграция".