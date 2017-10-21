В Польше 21 октября вступил в силу закон о сносе советских памятников в рамках декоммунизации. Теперь для этого достаточно решения местных властей. По предварительным подсчетам, закон затронет более 200 памятников солдатам Красной армии. Что с ними будут делать после демонтажа, пока не решено.

По закону мемориалы, символизирующие коммунизм или другой тоталитарный строй, должны быть в течение 12 месяцев перенесены из общественных мест. Решение будут принимать местные власти. Как напоминает ТАСС, ранее власти республики заявляли о намерении удалить все установленные вне кладбищ и мест захоронения мемориалы. Определять "тоталитарность" скульптур будет Институт национальной памяти Польши. В списке его экспертов — около 230 памятников Красной армии, а всего — более 400.

Куда отправят памятники после демонтажа, пока не решено. Ранее в республике говорилось о возможности их переноса в музей под открытым небом. Позднее было объявлено, что часть демонтируемых в стране памятников или их фрагменты будут свозиться в Музей холодной войны "Подборско 3001". Этот комплекс площадью 300 га состоит из зданий казарм и двух складов бывшего военного объекта, и в настоящее время там формируется новая экспозиция.

МИД России назвал принятие нового польского закона сознательной провокацией и заявил, что она не останется без последствий. Совет Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой дать поручения профильным ведомствам разработать предложения по возможным ограничениям в отношении Польши.

Между Россией и Польшей действует межправительственное соглашение о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года, а также договор о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 22 мая 1992 года. Документы обязывают стороны вести учет и заботиться о сохранности всех обнаруженных мест памяти и захоронений.

Однако власти Польши утверждают, что эти документы касаются только кладбищ и воинских захоронений, гарантируя, что установленные в таких местах мемориалы демонтироваться не будут. Памятники, находящиеся вне кладбищ, руководство страны называет символическими, напоминающими о коммунистическом периоде в истории республики. Согласно принятой в стране в последнее время трактовке, Красная армия принесла Польше не освобождение от фашизма, а новую оккупацию.

При освобождении Польши от гитлеровской оккупации погибли около 600 тыс. солдат и офицеров Красной армии. Кроме этого, на территории республики погибли и похоронены от 700 тыс. до 1 млн советских военнопленных.