Инцидент, который послужил поводом для волнений, произошел в субботу, 31 декабря, около 23:00. В помещении заведения быстрого питания произошла драка, в которой участвовали поляки и иностранцы. В результате ножевого ранения там погиб 21-летний мужчина.

В городе Элк, расположенном в Варминско-Мазурском воеводстве на востоке Польши, произошли массовые беспорядки после убийства молодого человека в кафе. Об этом сообщает агентство PAP.

Инцидент, который послужил поводом для волнений, произошел в субботу, 31 декабря, около 23:00. В помещении заведения быстрого питания произошла драка, в которой участвовали поляки и иностранцы. В результате ножевого ранения там погиб 21-летний мужчина.