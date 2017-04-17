Tragédia há momentos na zona de Tires, S. Domingos de Rana, queda de avião após descolagem. Oxalá não haja vítimas a lamentar pic.twitter.com/r0ZGxmZo08

— Nuno Inverno (@NunoInverno) 17 апреля 2017 г.

По предварительным данным, по неустановленным причинам самолет взорвался в воздухе, после чего рухнул на грузовик, стоявший рядом с магазином. Водитель грузового автомобиля погиб.

Как сообщает агентство EFE, инцидент произошел примерно в 11:45 по местному времени. Погибли четверо граждан Франции, находившихся в самолете, а также португалец, передает ТАСС.

Установлено, что до места падения воздушное судно пролетело около двух километров. По данным Jornal de Negócios, катастрофу потерпел двухмоторный турбовинтовой самолет американского производства Piper PA-31T Cheyenne II, выпущенный в 1981 году. В 2013 году владельцем воздушного судна стала швейцарская компания Symbios Orthopédie SA.

Как сообщает Diário de Notícias, еще три человека получили незначительные травмы. Им оказана медицинская помощь.

Согласно сведениям с сайта FlightRadar, последний рейс до падения самолет совершил в прошлую пятницу, 14 апреля, из Марселя (Франция) до аэродрома в окрестностях Лиссабона. Полет продолжался около трех часов.

Власти расследуют инцидент и выясняют, что стало причиной авиакатастрофы. Не исключено, что речь идет об отказе техники. Во всяком случае именно об этом свидетельствуют слова очевидцев о том, что самолет взорвался в воздухе.

Тушением пожара, который вспыхнул после падения самолета, занимаются 50 пожарных. В спасательной операции участвует 18 транспортных средств. Президент страны Марселу Ребелу де Соуза прибыл на место катастрофы.