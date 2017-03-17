Жертвами авиаудара по населенному пункту, контролируемому сирийскими повстанцами, стали не менее 42 человек. США признали, что удар нанесла их авиация, но не предумышленно.

Как минимум 42 человека погибли и еще несколько десятков получили ранения в результате авианалета на мечеть, расположенную в поселении к западу от Алеппо. Большинство убитых были гражданскими лицами. Об этом сообщил базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный совет по правам человека (SOHR). Территорию, подвергшуюся бомбардировкам, контролируют сирийские повстанцы.

Спустя несколько часов США признали, что удар по мечети был нанесен их авиацией, но подчеркнули, что он не был предумышленным.

С конца 2016 года в Сирии действует режим прекращения огня. Он не распространяется только на территории, подконтрольные террористической группировке "Исламское государство" и другим джихадистским организациям.