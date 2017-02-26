Автомобиль врезался в толпу на центральной площади Гейдельберга на юго-западе Германии, ранив троих человек. Позже один из них, 73-летний гражданин Германии, скончался в больнице. О его смерти сообщили полиция и прокуратура Гейдельберга.

Днем 25 февраля легковой автомобиль врезался в очередь в кафе-пекарню в центре Гейдельберга. Водитель, вооруженный ножом, попытался покинуть место преступления, но был тяжело ранен полицейскими, задержан и отправлен в больницу. Два других пострадавших - граждане Австрии и Боснии - отделались легкими ранениями.

Что послужило причиной произошедшего, пока не сообщается. Но в полиции подчеркнули, что водитель автомобиля - 35-летний гражданин Германии - не числился в базе подозреваемых экстремистов и действовал в одиночку. При этом правоохранительные органы отказались подтвердить сообщения немецкой прессы о том, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем.

В декабре грузовик врезался в рождественскую ярмарку в Берлине, убив 12 человек и ранив более 50. Власти назвали это терактом, подозреваемый в нападении был через несколько дней застрелен в Милане при проверке документов.