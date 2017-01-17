В результате авиаудара по лагерю беженцев в Нигерии погибли более 100 мирных жителей. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства Reuters, власти назвали удар ошибочным. Они сообщили, что авиаудар планировалось нанести по боевикам террористической группировки "Боко Харам".

При этом власти отметили, что среди погибших от ошибочного удара были представители организации "Врачи без границ" и Международного комитета Красного Креста.

"Боко Харам" — радикальная группировка, действующая в Нигерии, Нигере, Чаде и Камеруне. Весной 2015 года она присягнула на верность террористической организации "Исламское государство".