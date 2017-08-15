По словам представителя городской полиции, около 15:00 по местному времени в отделение позвонили сразу несколько человек, которые сообщили о хлопках. Прибывшие на место патрульные обнаружили двух раненых. У одного из них были прострелены голова и грудь, он скончался. Другой получил ранение в ногу, его жизнь вне опасности.

По словам очевидцев, нападавший стрелял из автомата. Он был в маске и скрылся с места происшествия на белой машине. Правоохранительные органы ведут поиск. Возбуждено уголовное дело.

3 декабря 2016 года сообщалось, что четверо вооруженных автоматами людей открыли стрельбу в одном из кафе Стокгольма. Жертвами нападения стали два человека, один получил легкие ранения и был доставлен в больницу. Злоумышленники скрылись с места преступления на белом автомобиле с тонированными стеклами.