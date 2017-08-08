В результате землетрясения магнитудой 6,5 в провинции Сычуань, расположенной на юго-западе Китая, погибли пять человек. Все они туристы. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Reuters.

Еще свыше 60 человек получили ранения, 30 из них находятся в тяжелом состоянии. Как отмечает агентство, несмотря на то что подземные толчки произошли в туристической зоне, все погибшие — граждане Китая.

При этом Нацкомиссия по ликвидации ЧС сообщает, что жертвами землетрясения в КНР могли стать сотни человек, еще тысячи пострадали. Отмечается, что было повреждено свыше 20 тысяч домов, отмечает РИА Новости.

Сообщается также, что отель в провинции Сычуань, в котором находились около 2 тысяч человек, частично обрушился, 500 человек эвакуировали.

Землетрясение произошло в уезде Цзючжайгоу в 21:19 по местному времени.