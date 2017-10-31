"Мы должны создать современное законодательство, это закон о биологической безопасности, закон о коллекциях микроорганизмов, который сейчас разрабатывается правительством и должен быть в декабре внесен в Госдуму", — заявил бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, Россия унаследовала систему биологической защиты от Советского Союза, сохранила ее и приумножила. Парламентарий также акцентировал внимание на необходимости взять под серьезный контроль работу в России иностранных лабораторий, проводящих медицинские анализы населения.

"У нас есть много лабораторий, которые проводят клинические исследования, иностранные лаборатории. Мы их допустили к самому сокровенному, во многих клиниках крупных городов нашей страны они проводят исследования, проводят качественно, но имеют возможность изучения этого материала и передачи данных за рубеж", — объяснил он.

При этом Онищенко также отметил, что лично "неоднократно обращал внимание спецслужб на это, что нужно это либо прекратить, либо взять под серьезный контроль". "То, что сегодня происходит сбор жидкостей, органов и тканей наших сограждан, это не что иное, как свидетельство того, что США не прекратили свою наступательную военную программу", — добавил он.

Компания "Инвитро" ответила на обвинения в передаче биоматериала россиян третьим лицам

В эфире телеканала "Россия-1", говоря о медицинских лабораториях, которые, предположительно, вывозят биоматериалы россиян за рубеж, Онищенко упомянул компанию "Инвитро". Вскоре представители компании выступили с официальным заявлением и опровергли слова первого зампреда комитета Госдумы по образованию и науке.

"Считаем важным подчеркнуть, что вся деятельность "Инвитро" на территории России ведется строго в соответствии с законодательством РФ. В частности, приоритетом "Инвитро" является неукоснительное соблюдение 152 ФЗ "О персональных данных". Все персональные данные клиентов надежно защищены, хранятся строго на серверах, находящихся в пределах РФ, и не передаются третьим сторонам ни при каких обстоятельствах", — заверили в компании.

При этом в "Инвитро" отдельно подчеркнули, что весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах компании на территории РФ, доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России. "Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов в строгом соответствии с СанПином 2.1.7.2790-10", — говорится в пресс-релизе.

По словам представителей компании, все генетические исследования проводятся исключительно в интересах пациентов и только на оборудовании и реагентах, зарегистрированных в установленном порядке на территории РФ как медицинские изделия.

Ранее, 31 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что глава государства получил информацию о том, что иностранцы собирают биоматериалы россиян от специальных служб. "Действительно, некоторые эмиссары ведут такую деятельность — представители неправительственных организаций и других органов", — добавил он.

Накануне Путин задался вопросом, зачем иностранцы собирают биологический материал россиян. "А вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране? Причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации. Вот вопрос — вот это зачем делается?" — обратился президент к членам СПЧ, добавив, что такая деятельность ведется "целенаправленно и профессионально".