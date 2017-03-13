13 марта районный суд в Екатеринбурге приступил к рассмотрению дела блогера Руслана Соколовского, который обвиняется в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

В августе 2016 года 22-летний Соколовский разместил на своем канале на YouTube видеозапись, на которой он играет в игру Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Сначала блогера поместили под домашний арест, но в октябре он был отправлен с следственный изолятор. В феврале мера пресечения была заменена на домашний арест. На заседании 13 марта суд огласит обвинение, предъявленное Соколовскому.

Как сообщил DW накануне начала рассмотрения дела в суде адвокат Соколовского Алексей Бушмаков, блогеру, обвиняемому по 17 эпизодам, грозит до 7,5 лет тюремного заключения.

Соколовский — убежденный атеист, сообщает "Медуза". В своих роликах он активно критикует церковь: называет священников "героями комиксов" и возмущается, что в школах преподают православие, тогда как "эволюцию в храмах преподавать запрещено". "Мы не должны жить в стране, связанные по рукам и ногам, из-за каких-то сектантов", — говорит он в одном из видео. С начала 2016 года Соколовский также издает журнал, высмеивающий религию.