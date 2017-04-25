Нагатинский суд Москвы постановил признать лидера запрещенного в России националистического движения "Русские" Дмитрия Демушкина виновным в экстремизме и приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима.

Такой срок запросила прокуратура в ходе прений сторон. Суд признал лидера движения "Русские" виновным в распространении экстремистских материалов, перадает "Интерфакс".

Адвокат Демушкина Олег Колесников обратил внимание на недоказанность обвинений и отсутствие состава преступления. Он просил суд полностью оправдать его подзащитного. Другой адвокат националиста Михаил Тихонов сообщил для "Газета.Ru", что он обжалует приговор, который суд вынес в отношении его клиента по делу об экстремизме.

Дмитрий Демушкин назвал процесс "вымученным и позорным", сообщает пресс-служба суда. "Идиотизм дела понятен всем — и прокурору, и в глубине души судье", — заявил он.

Уголовное дело в отношении руководителя движения "Русские" было возобновлено в декабре 2016 года. Его обвиняют по статье "Возбуждение ненависти либо вражды" из-за двух картинок, размещенных им на своей странице во "ВКонтакте" осенью 2014 года. В феврале этого года уголовное дело об экстремизме в отношении Демушкина было передано в суд.

Демушкин был одним из организаторов ежегодных митингов и шествий националистов под названием "Русский марш", которые проводились в Москве с 2005 года в День народного единства 4 ноября. В последующие годы акции с таким названием стали проводиться в других городах. В апреле прошлого года в России был зарегистрирован товарный знак "Русский марш".

В январе 2016-го Дмитрий Демушкин был внесен в список лиц, причастных к финансированию экстремистской деятельности. В октябре 2015 года экстремистскими были признаны основанные им движения "Русские" и "Славянский союз", их деятельность в России была запрещена.