"Не все проекты на практике должны заканчиваться обязательно результатом. Мы не смогли за пять лет реализации этого проекта найти того решения, которое сторонам было бы выгодно в дальнейшем реализовывать", — сказал Мантуров. По его словам, это решение не означает "разрыва каких-то отношений", а представляет собой фокусировку на других совместных проектах.

В январе 2016 года компания "Ильюшин" заявила о заморозке проекта MTA, отметив, что судьба машины теперь будет целиком зависеть от решения Минобороны России.

Разработка среднего (с грузоподъемностью до 20 тонн) транспортного самолета Ил-214 началась в 2000 году, в 2010 году к проекту присоединилась Индия, заинтересованная в создании многофункционального транспортного самолета для своих ВВС. Предполагалось, что Индия приобретет 45, а Россия — около 100 таких машин. Разработка так и не вышла из стадии проектирования, опытный экземпляр новой машины построен не был.

Плановый объем инвестиций в проект должен был составить 600 миллионов долларов.