"Россия поставила в Иран большое количество военной техники, которая, разумеется, нуждается в сопровождении, в регламентных работах. Одновременно с этим Россия подготовила иранских специалистов, которые могут эти работы выполнять. Эта подготовка была предусмотрена контрактами на поставку техники", — сказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

По его словам, обучение велось в полном соответствии с международными нормами.

Ранее в воскресенье, 13 августа, немецкая газета со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщила, что в июне самолет из Ирана дважды совершал рейс к авиабазе Хмеймим в Сирии, где развернута российская авиагруппировка. Борт доставил компоненты вооружений, которые затем должны были транспортироваться в Россию для обслуживания. Издание указывало, что это нарушает принятую Совбезом ООН в 2015 году резолюцию 2231.