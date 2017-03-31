В Самаре незрячий студент юридического факультета Самарского госуниверситета Валерий Ремизов прервал выступление губернатора Николая Меркушкина на общественном форуме "Экстремизму — нет!". В разгар выступления главы региона молодой человек встал со своего места и начал исполнять под гитару частушки собственного сочинения о плохом состоянии городских дорог.

Как рассказал сам студент, он пришел на форум, чтобы заявить местным властям о своем несогласии с политикой властей региона. Ремизов пояснил, что несколько месяцев назад пытался попасть на прием к губернатору, чтобы рассказать о городских проблемах, но ему отказали.

"Я не согласен с ограничением поездок по социальной карте, возмущен состоянием тротуаров и дорог, на которых много ям. Накипело, надоело проваливаться в холодную лужу в яме и простужаться. Поэтому пришел и спел об этом. Сочинил частушки за ночь", — приводит его слова портал "Такие дела".

Молодой человек пояснил, что после того, как он прервал выступление Меркушкина, к нему подошли сотрудники правоохранительных органов и заставили покинуть зал. Затем стражи порядка проверили документы студента и проводили его к выходу из спорткомплекса "МТЛ-Арена". "Ко мне подошла министр соцполитики, мы поговорили, обменялись контактами", — добавил Ремизов.

Портал "Засекин" приводит текст частушки, которую на десятой минуте речи губернатора Ремизов спел под гитару. "Коленька, Коленька, какой же ты убогенький. Зачем ты, Коля, нахимичил, мне безлимитку ограничил. Коленька, Коленька, какой же ты убогенький", — спел студент.

Как отмечает портал "Волга Ньюс", форум "Экстремизму — нет!" проводился при участии представителей местной исполнительной и законодательной власти. Среди зрителей были студенты, школьники, преподаватели школ и вузов. Один из них вел прямую трансляцию форума в соцсети Periscope.

На 19-й минуте видеозаписи видно, как один из зрителей встал и, играя на гитаре, начал петь частушки. К нему подошла женщина и стала отбирать гитару, через полминуты к ней присоединились сотрудники полиции. Зрители начали аплодировать. Губернатор Меркушкин, в свою очередь, со сцены предложил молодому человеку выйти к микрофону и объяснить суть претензий, но полицейские все равно вывели студента из зала.

С 1 февраля власти Самарской области ограничили число поездок на общественном транспорте по социальной карте до 50 в месяц. 18 февраля в Самаре прошел митинг, участники которого потребовали восстановления социальных льгот и призвали отправить в отставку губернатора Меркушкина. В акции приняли участие около тысячи человек.

Подробнее: http://www.newsru.com/russia/30mar2017/chastushki.html