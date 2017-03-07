Правительство России одобрило законопроект заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой о наказании за организацию так называемых групп смерти в интернете, но предложило доработать документ, сообщает газета "Ведомости". В предложенных поправках говорится, что преступлением следует считать вовлечение несовершеннолетних в "смертельно опасную деятельность".

Депутат предлагает изложить статью 110 УК РФ в новой редакции, ужесточив ответственность за доведение до самоубийства, и дополнить кодекс новыми статьями "Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства", "Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства" и "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни".

"Законопроектом мы впервые в России ставим заслон тем, кто склоняет детей к суициду, и тем, кто организует смертельные игры для детей, такие как "Беги или умри", "Фея", зацепинг, создает "группы смерти" в социальных сетях", — приводит слова Яровой сайт партии "Единая Россия". Инициатива была поддержана накануне на заседании комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности и Верховным судом России. Кроме того, законопроект одобрили Следственный комитет РФ, МВД, Министерство образования и Роскомнадзор.

Правительство в своем заключении, которое цитируют "Ведомости", отмечает, что термин "противоправные действия, представляющие опасность для жизни несовершеннолетнего" не раскрывается ни в законопроекте, ни в законодательстве. Между тем, напомнили в кабмине, правовая норма должна быть "определенной, ясной, недвусмысленной и согласованной" с уже действующими законами.

Во вторник, 7 марта, Яровая снова подняла эту тему. Вице-спикер Госдумы сообщила, что направила запрос в Генпрокуратуру и МВД по фактам массовой рассылки СМС-сообщений во Владимире, когда маленьким детям неизвестные предлагали ночью открыть газ, чтобы утром стать "феей". Об этом депутат заявила, выступая на "пятиминутке" от фракции в парламенте с комментариями по поводу "групп смерти", говорится на сайте ЕР.

"Очевидно, что массовый характер совершаемых общественно опасных действий требует принятия незамедлительных мер оперативного характера по установлению источника и порядка рассылки и пресечению преступно опасных действий лиц, ее осуществляющих, а также правовой оценки их деяний и дополнительных мер защиты граждан России от опасных преступных посягательств", — говорится в запросе Яровой.

В конце прошлой недели председатель СК РФ Александр Бастрыкин призвал депутатов Госдумы поддержать на законодательном уровне меры против детских суицидов. По его словам, уже в двух регионах России расследуются уголовные дела о "сайтах смерти", где детей склоняют к самоубийствам.

По данным СК РФ, в 2016 году в результате суицидов в России погибли 720 подростков. В Москве и Подмосковье за этот же период около 150 детей покончили с собой. "В основном это прыжки с крыши", — уточнил Бастрыкин, слова которого приводит "Российская газета". Как считает глава СК, также важно понять, что за этим стоят "полусумасшедшие люди, которые ориентируют идти подростков на самоубийство из каких-то своих извращенных убеждений, или это информационная атака на нашу страну".

В ноябре прошлого года суд Санкт-Петербурга отправил под арест задержанного в Подмосковье администратора одной из "групп смерти" 21-летнего Филиппа Будейкина, известного в Сети под псевдонимом Филипп Лис.

В начале марта следственные органы СК РФ по Астраханской области возбудили уголовное дело по факту покушения на доведение до самоубийства несовершеннолетней в отношении Будейкина. Сам подозреваемый все обвинения отрицает, утверждая, что "задания" участникам "групп смерти" он не выдавал и ни разу не общался с теми, кто покончил с собой.