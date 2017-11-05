В нескольких городах России сотрудники полиции задержали около 300 сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева (на фото), 263 из них задержаны в Москве. Мальцев, которого причисляют к националистам, призывал 5 ноября выйти на улицы для совершения "революции".

Накануне акции правоохранительные органы устроили серию обысков и задержаний сторонников Вячеслава Мальцева, сообщает "Немецкая волна". По информации "ОВД-Инфо", за последние четыре дня активистов проекта "Артподготовка" задерживали, арестовывали и обыскивали в Краснодаре, Сочи, Казани, Новодвинске, Альметьевске, Красноярске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. Сам оппозиционер заявил телеканалу "Дождь" о задержании более 100 своих сторонников, не уточнив, о каком периоде времени идет речь.

Агентство РБК со ссылкой на источники сообщало 3 ноября, что в ходе обысков у мальцевских активистов были изъяты холодное оружие, маски, футболки с националистической символикой, травматическое оружие и компоненты для приготовления "коктейля Молотова". ФСБ РФ в тот же день заявила о пресечении деятельности "законспирированной ячейки" движения "Артподготовка", которая якобы планировала совершить 4-5 ноября "резонансные экстремистские акции в форме поджогов административных зданий с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции с целью провокации массовых беспорядков".

Межрегиональное общественное движение "Артподготовка" было создано саратовским политиком Владимиром Мальцевым в 2011 году. Сам Мальцев в 2016 году участвовал в выборах депутатов Госдумы России от партии ПАРНАС. В июле 2017 года против оппозиционера завели дело об экстремизме. Опасаясь уголовного преследования, Мальцев покинул Россию. Суд постановил заочно арестовать его и признать организацию "Артподготовка" экстремистской.